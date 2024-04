FERMO La costa fermana (e non solo) si prepara ad accogliere i futuri turisti che arriveranno. Quando la stagione entrerà nel clou, saranno pronti nuovi parcheggi a Lido di Fermo, Marina Palmense sperimenterà il nuovo collegamento con la parte sud di Porto San Giorgio dato dal ponte ciclopedonale e il centro storico farà la sua parte con gli ascensori di piazzale Carducci perfettamente funzionanti.

L’impegno

«A Lido di Fermo – spiega il sindaco Paolo Calcinaro – abbiamo completato il nuovo accesso a sud della chiesa, dove abbiamo anche messo un’area sosta bike, una zona di ricovero per le biciclette. Lì, in particolare, l’accesso fino a poco tempo fa era scomodo, a senso unico alternato, mentre ora l’abbiamo reso a doppio senso di marcia». Importante per una parte della città, lungo la costa, che la ciclabile ce l’ha ormai da molto tempo. Non solo zona chiesa, perché il sindaco Calcinaro spera di riuscire ad approntare quelli delle vie Rossetti, Pigafetta e Caboto. «Il più ampio è quello di via Caboto – spiega il primo cittadino – ma in ogni caso, sia che riusciamo ad arrivare in tempo sia che no, saranno comunque fruibili da chi verrà a Lido di Fermo. I parcheggi qui sono importanti». Lo sono anche a Marina Palmense, dove gli stalli saranno sempre più utilizzati anche ora, dopo l’inaugurazione del ponte ciclopedonale che la collega a Porto San Giorgio.

Il centro

Dai parcheggi lungo la costa a quelli in centro storico. Proseguono i lavori necessari a completare la risistemazione dell’ex mercato coperto e in piazzale Carducci il cantiere c’è ancora e ci rimarrà per un altro anno. «Contiamo – dice il sindaco – di ridurre l’ingombro. Ma intanto gli ascensori sono perfettamente funzionanti. Forse dovremo disattivarli ancora per un paio di settimane, per le ultime rifiniture, ma vediamo se non sarà il caso di farlo dopo la stagione estiva». I turisti possono quindi contare su un sistema di risalita verso il centro storico funzionante ormai da tempo. Dai maxi parcheggi si prende, come noto, un primo ascensore al Terminal Mario Dondero, poi si prosegue con una scala mobile e quindi un secondo ascensore per arrivare direttamente nel parcheggio di piazzale Carducci. Quindi i nuovi ascensori da poco aperti e funzionanti che collegano il parcheggio con il sovrastante piazzale Azzolino.

Gli ascensori

Ci vorrà più tempo, ovviamente, ma negli uffici di via Mazzini si è al lavoro per far partire, fra non molto, la gara per la realizzazione dei due futuri ascensori che collegheranno la stessa via Mazzini con il piazzale del Girfalco. Nell’agosto dello scorso anno il Comune si è aggiudicato fondi regionali, partecipando con il progetto di questa risalita meccanizzata a un bando regionale, che ha concesso il finanziamento, dando di fatto il via alla procedura. Il progetto è pronto, e presto si andrà a gara.

La prospettiva

Prospettiva importante con la possibilità per residenti, visitatori, turisti e chiunque vuole andare comodamente al Girfalco di farlo facilmente, senza il pensiero di dove lasciare l’auto e senza fatica per chi va a piedi. La città si sta quindi preparando al meglio per la bella stagione e, aspettando che arrivi l’estate, ci sarà la doppia prova generale dei weekend del 25 aprile e del 1 maggio. Due banchi di prova in cui sia la costa che le bellezze culturali del centro sono pronte ad accogliere i visitatori che arriveranno a Fermo.