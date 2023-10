Vuelle, Magnifico e Costa accolgono ​EdilT Costruzioni nel Consorzio

PESARO - Passione, determinazione e tanto entusiasmo: questi sono alcuni dei fattori che portano sempre più imprese a unirsi alla famiglia del Consorzio Pesaro Basket. Nella Sala Rossa del Comune di Pesaro è stato presentato l’ingresso nel Consorzio di EdilT Costruzioni.

ll titolare Gianluca Tamburini ha affermato: «Vantiamo un grande radicamento su Pesaro, la mia città. Ciò che mi ha spinto a entrare nel Consorzio è legato al suo progetto che vede anche Ario Costa e Walter Magnifico tra le figure di riferimento, grandi campioni del passato che ho sostenuto e tifato ai tempi della Scavolini. Portare un contributo a questa realtà mi rende felice».

I ringraziamenti di Arceci

Il presidente del Consorzio Franco Arceci ha detto: «EdilT è un’azienda di Pesaro che da oltre 20 anni opera nel settore delle costruzioni. Ringrazio il titolare Gianluca Tamburini che entra formalmente nel Consorzio Pesaro Basket; EdilT opera nel ramo delle costruzioni relative a edilizia residenziale, commerciale e industriale.

Il core business di questa impresa è rappresentato dall’edilizia privata».

L’assessore allo Sport Mila Della Dora ha sottolineato: «Conosco da anni Gianluca e la sua azienda e mi fa piacere che un imprenditore come lui decida di credere e investire in una società di eccellenza come la Victoria Libertas, Club associato da sempre a un progetto importante e molto valido. Credo che una società vada sostenuta a prescindere dai risultati; un grande ringraziamento ad Ario Costa e Franco Arceci per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo in questi anni alla guida di questo gruppo».

Il presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Ario Costa ha evidenziato: «Siamo una grande squadra e come tale lavoriamo; grazie a Gianluca che entra nel nostro team. Tante sono le aziende che fanno parte del Consorzio a sostegno della VL. Speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni insieme».