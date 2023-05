FERMO - A breve il via ai lavori di realizzazione della nuova palestra di Marina Palmense. Nel 2022 alla struttura è stato riconosciuto da parte del dipartimento dello sport della presidenza del consiglio dei ministri il finanziamento di 1,3 milioni di euro, a seguito di manifestazione di interesse che il Comune di Fermo aveva presentato nell’ambito delle risorse stanziate dal Pnrr su “Sport e inclusione sociale”. Si tratterà di un impianto sportivo polivalente polifunzionale indoor nuovo, in un’area di proprietà comunale, dove poter praticare calcetto, pallavolo e basket. A questa somma si sono aggiunte risorse riconosciute per l’affidamento a gara prima della fine del 2022 per cui l’importo totale ora è di oltre il 1,7 milioni di euro.

Il progetto



Il progetto del nuovo impianto sportivo prevede che la nuova palestra, con oltre 90 posti, avrà dimensioni esterne di circa 47x25 metri e sarà composto da due blocchi, uno per ospitare le attività sportive e l’altro i servizi, spogliatoi atleti e arbitri, uffici e infermeria. Dagli ingressi principali si potrà accedere all’area destinata agli spettatori prima dell’area gioco, di dimensioni di circa 35x20 metri. Lungo il lato ovest è disposta invece l’area dedicata agli atleti e alle figure tecniche. Per il sindaco Paolo Calcinaro: «Un impianto sportivo nuovo per Marina Palmense, un luogo che sarà importante per lo svago e l’aggregazione. Anche in questo caso si tratta di fondi Pnrr, per cui un ringraziamento va agli uffici comunali ed ai tecnici per il lavoro accurato e le progettualità presentate».

La nuova palestra

Sulla nuova palestra l’assessore allo sport Alberto Scarfini sottolinea che «quest’area era sfornita di questo tipo di struttura e questo impianto sportivo costituirà un elemento importante per il quartiere ed il territorio». Per l’assessore ai lavori pubblici e politiche comunitarie Ingrid Luciani «anche questa struttura dimostra la capacità di intercettare finanziamenti Pnrr per cui ringrazio l’interazione ed il lavoro coordinato e sinergico dei Lavori Pubblici, Politiche Comunitarie e Sport».

«Questa nuova palestra a Marina Palmense è un nuovo passo per il quartiere e non solo, dimostrando un’ulteriore a crescita sempre maggiore per l’intero territorio comunale che viene dimostrata dalle occasioni che con questi impianti vengono date per la socializzazione e l’aggregazione a famiglie, bambini e giovani», ha sottolineato il vice Sindaco Mauro Torresi. Anche il consigliere comunale Eleonora Luciani ha voluto sottolineare come anche quest’opera testimoni l’attenzione per questo quartiere insieme alle varie opere già realizzate. Marina Palmense ha visto negli ultimi mesi la realizzazione della rotatoria all’incrocio con Torre di Palme, grazie a Anas, Provincia e Comune, ed il prolungamento della pista ciclabile, con il terzo tratto di 115 metri che passa davanti al box pescatori, che si è sommato a quello già realizzato di 285 metri.

L’intera pista ciclabile è parte della cosiddetta fascia di mobilità individuata dal piano particolareggiato di spiaggia, all’interno del quale è prevista la realizzazione della ciclovia adriatica, in parte ultimata, ovvero la porzione di fronte ai campeggi a nord e in parte in corso di realizzazione verso sud.