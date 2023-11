FERMO - Il questore di Fermo ha emesso due fogli di via obbligatori a carico di una coppia di coniugi campani in trasferta. La coppia, con numerosissimi precedenti penali per svariati reati, con particolare riferimento alle truffe, è solita agire in tutta Italia non pagando, ad esempio, i conti di alberghi e ristoranti o i pedaggi autostradali.

I particolari

I due sono stati pizzicati in un’auto, con atteggiamento sospetto, all’interno del parcheggio di un centro commerciale, probabilmente alla ricerca di vittime da truffare. Alla vista della Volante hanno cercato di allontanarsi ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento: il foglio di via è per 4 anni per l’uomo e per uno per la donna.