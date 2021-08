Tribunale del malato, riaperto lo sportello all'ospedale Murri: ecco in quali giorni e con quali orari

FERMO - Riaperto il punto di ascolto del Tribunale per i diritti del Malato, che si trova all’Ospedale Murri, ubicato al livello 3, nel corridoio della portineria. Ne dà notizia Cittadinanzattiva di Fermo ricordando che gli orari, momentaneamente provvisori, riguardano i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 11.

Cittadinanza attiva spiega, inoltre, che «l’apertura dello sportello non pregiudica né il contatto telefonico, utilizzato durante i più stretti periodi di pandemia, né di prendere un appuntamento presso l’altra sede sita presso la Casa delle Associazioni, in Via del Bastione, n. 3». L’associazione, in una nota, «auspica una serena e fattiva collaborazione con l’utenza e gli staff dirigenziali» e ricorda che «il Tribunale per i diritti del malato è un’iniziativa di Cittadinanzattiva, nata nel 1980 per tutelare e promuovere i diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari e assistenziali e per contribuire ad una più umana, efficace e razionale organizzazione del servizio sanitario nazionale.

L’attività del Tribunale per i diritti de malato è volta alla ricerca delle soluzioni finalizzate a rimuovere situazioni di sofferenza inutile e di ingiustizia, non esclude la protesta pubblica e il ricorso all’autorità giudiziaria, ma privilegia l’esercizio dei poteri di interpretare le situazioni, di mobilitare le coscienze, di rimediare agli intoppi istituzionali e infine di conseguire nel più breve tempo possibile i cambiamenti materiali della realtà che permettano il soddisfacimento dei diritti violati».

