Identificati e denunciati tre pericolosi malviventi in zona Lido Tre Archi

FERMO - I Carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio, nell'ambito di un'accurata attività investigativa avviata a seguito della denuncia di un cittadino marocchino di 60 anni, hanno deferito nei giorni scorsi alla competente Procura tre individui, tutti marocchini e con precedenti penali, per i reati di rapina e lesioni personali.

L'episodio criminale risale a luglio quando la vittima ha subito un'aggressione in località Lido Tre Archi, riportando lesioni personali con una prognosi finale di oltre 30 giorni. Gli autori dell'aggressione sono stati individuati e identificati grazie all'analisi dei filmati provenienti dagli impianti di videosorveglianza pubblica e privata.

La positiva individuazione fotografica ha confermato il coinvolgimento dei tre soggetti. I tre aggressori, un 35enne, un 44enne e un 64enne, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Procura di Fermo per rispondere dei reati di rapina e lesioni personali. Uno dei soggetti è attualmente irreperibile, e le ricerche per la sua localizzazione sono in corso.