Oggi l’ultimo saluto a Blandino Trocchianesi: il ciclismo piange il vulcanico patron

FERMO - È morto all’ospedale di Fermo Blandino Trocchianesi (nella foto), 85 anni, figura di spicco del ciclismo nazionale e presidente della asd Ciclistica Monturanese. Per anni ha organizzato il Gran Premio Città di Monte Urano, nel giorno della festa del patrono San Michele Arcangelo, una gara ciclistica nazionale con valenza internazionale, per dilettanti elite e under 23, quella che lui considerava la sua creatura di cui era orgoglioso e soddisfatto.

Per anni è stato il promotore della compagine ciclistica Monturano-Civitanova-Cascinare che con lui al timone, ha raccolto grandissimi risultati a livello nazionale e Internazionale. Ultimamente è stato al fianco del Uc Porto Sant’Elpidio e quando due anni fa questa società si è affacciata al professionismo era fiero di poter parlare di una sua squadra posta sul gradino più alto del ciclismo nazionale. Nella nostra penisola era conosciuto da tutti, quando i suoi corridori ottenevano bei risultati, lo vedevi sempre contento e orgoglioso di loro.

Negli ultimi anni, grazie al pronipote Filippo Strada, si è affacciato con curiosità e competenza verso il ciclismo dei giovanissimi e lo scorso anno, nonostante la pandemia, ha voluto organizzare una corsa rivolta ai più giovani. Anche quest’anno fino all’ultimo ha lottato per riconfermare sia la gara dilettanti che quella per giovanissimi, successivamente sospese visto l’aggravarsi del suo stato di salute. Il funerale sarà celebrato questa mattina alle ore 10.30 nella chiesa San Michele Arcangelo di Monte Urano.

