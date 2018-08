Muore per un’emorragia cerebrale, prelievo multiorgano salva altre vite â€‹

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO E' morto per una emorragia cerebrale e la famiglia ha donato gli organi. Si tratta di un 69enne di Monteurano deceduto all'ospedale Murri e il quale il vita aveva già donato uno dei suoi reni al figlio. Oggi, invece, sarà uno sconosciuto a riprendere a vivere grazie al suo organo e anche al fegato e alle cornee, prelievo complesso reso possibile dal gruppo guidato dalla dottoressa Raniero Pazienza. «Ancora un gesto civico di grandissima solidarietà, altruismo e generosità che arriva dal nostro territorio. Il Murri ne è protagonista e un sentito ringraziamento va a tutti i nostri sanitari che sono sempre fantastici: medici, infermieri e tutto il personale di sala operatoria, dottoressa Romanelli in testa» ha dichiarato il direttore dell'Area vasta di Licio Livini non appena avuta la notizia che dopo cinque ore il trapianto era concluso con un lavoro di squadra che ha coinvolto laboratorio analisi e citologia oltre allo staff della rianimazione.