Fermo, lite a colpi di coltello e mattone: i carabinieri sventano la tragedia

FERMO - Due liti nell’entroterra segnano il passaggio tra vecchio e nuovo anno nel Fermano. Carabinieri costretti a fare da pacieri in due grottesche situazioni che si sono venute a creare e che hanno richiesto l’intervento dei militari dell’Arma. Spunta un coltello e perfino un mattone da usare come arma. Sono stati i carabinieri di Petritoli a intervenire dietro segnalazione sabato 28 dicembre, chiamati a Moresco e a Capparuccia. In entrambi i casi si trattava di liti.

LEGGI ANCHE:

Minaccia dopo la lite: «Ti ammazzo». Un commerciante finisce a processo

Signora prende a schiaffi il gestore di un bar dopo il "no" ad altri alcolici: era già ubriaca. La notte finisce a calci e pugni

A Moresco due uomini se le stavano dando di santa ragione e uno dei due, in quei concitati momenti, aveva estratto un coltello e un mattone, intento a finire il rivale evidentemente. Fortunatamente l’intervento delle forze dell’ordine ha fatto sì che la situazione non degenerasse, come presumibilmente si sarebbe verificato di lì a pochi minuti. L’uomo col coltello è stato denunciato per minacce aggravate. Da Moresco i carabinieri hanno risolto anche la lite che era scoppiata a Capparuccia. Anche in questo caso uno dei due litiganti è stato denunciato per minacce e lesioni da parte dei carabinieri di Petritoli che hanno sedato gli animi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA