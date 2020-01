La zuffa tra giovani ubriachi spaventa anche i passanti in fila per la festa

SENIGALLIA - In occasione della notte di Capodanno il personale del Commissariato di P.S. di Senigallia è stato impiegato in mirate attività di prevenzione e controllo sia durante la serata che nella nottate. Durante tali servizi sono state controllate oltre 55 veicoli e 35 soggetti ed inoltre gli agenti sono stati chiamati per intervenire per diversi situazioni piuttosto agitate che potevano creare problemi per l’incolumità.



Un primo intervento è stato necessario nella prima serata poiché giungeva una chiamata al 113 della Polizia di Stato poiché veniva segnalata una accesa lite tra tre giovani in piazza Manni che tentavano di entrare in un locale, impaurendo i numerosi passanti che erano presenti anche in vista della festa di Capodanno prevista in piazza del Duca.



I poliziotti immediatamente giungevano sul posto ove vi era anche personale della Polizia Locale. Gli agenti identificavano i tre soggetti che risultavano già noti per i precedenti quali assuntori di sostanze stupefacenti e visibilmente in stato di alterazione dovuta ad assunzione di alcolici. Con non poca fatica i tre venivano bloccati e , in considerazione del loro stato, si faceva intervenire il personale sanitario del 118. La situazione dunque tornava alla normalità.