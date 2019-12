Minaccia dopo la lite: «Ti ammazzo». Un commerciante finisce a processo

ANCONA - Prima l’aggressione, poi le minacce social, formulate in slang anconetano: «Te mazzo». Ora sono guai per il titolare di un bar molto frequentato in un quartiere a sud del capoluogo. A conclusione delle indagini preliminari, infatti, è stato disposto il rinvio a giudizio nei confronti del cinquantenne che andrà a processo con la duplice accusa di lesioni personali e minacce. Dovrà comparire il 16 gennaio davanti al giudice di pace, chiamato a pronunciarsi sulle conseguenze di una scazzottata avvenuta nel febbraio scorso, durante una serata particolarmente movimentata all’esterno di un bar del centro, dunque non quello di proprietà dell’indagato.

Il commerciante si era incontrato, in presenza di altre persone, con un conoscente. Per futili motivi tra i due era nata una discussione piuttosto accesa: gli animi si sono surriscaldati subito, sono volati insulti, spintoni e anche la minaccia di una coltellata che il barista avrebbe urlato in faccia all’altro, benché in realtà non fosse armato. La situazione è rapidamente degenerata e i due sono venuti alle mani. Nella colluttazione, ad avere la peggio è stato l’uomo che, assistito dall’avvocato Ugo Pierlorenzi, ha deciso di denunciare il barista, sostenendo di essere stato aggredito: nel caos del momento, infatti, è caduto a terra ed è rimasto ferito, sia pure in modo lieve. Dopo essersi rivolto al pronto soccorso di Torrette per le cure del caso, è stato dimesso con una decina di giorni di prognosi per un trauma distrattivo al rachide cervicale e una contusione al ginocchio. In un primo momento sembrava intenzionato a dimenticare l’episodio, senza ulteriori strascichi.

Ma a convincerlo a sporgere querela, qualche tempo dopo, sono state le minacce ricevute anche via social, a distanza di due giorni dall’aggressione. Il barista cinquantenne, infatti, lo avrebbe contattato su Facebook e gli avrebbe inviato un messaggio minatorio sulla piattaforma Messenger. «Te mazzo»: questo il contenuto dell’intimidazione virtuale, espressa in dialetto anconetano che, associata alla minaccia verbale della coltellata, è stata ritenuta sufficiente dalla procura per imbastire un processo a carico del proprietario del bar.

