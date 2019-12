Signora prende a schiaffi il gestore di un bar dopo il "no" ad altri alcolici: era già ubriaca. La notte finisce a calci e pugni

ANCONA- Verso le ore 2.10 di questa notte, altri equipaggi delle Volanti sono intervenuti in piazza Rosselli dove in un locale pubblico, era stata segnalata una lite tra il gestore ed una signora marocchina.

Anche questa volta, la lite era nata in quanto la cliente era entrata nel locale in stato di ubriachezza ed aveva chiesto al gestore di bere alcolici che, ovviamente, il gestore non gli aveva venduto. Quest'ultimo veniva poi aggredito dalla donna con schiaffi e graffi; ne nasceva una colluttazione che si spostava fuori dal locale ove ad avere la peggio era la donna poi soccorsa da un ambulanza della Croce Gialla che provvedeva a trasportarla presso il pronto soccorso dell'ospedale di Torrette ove veniva refertata per alcune contusioni guaribili in dieci giorni. Anche il gestore ricorreva alle cure mediche per alcune escoriazioni guaribili in due giorni. Sul fatto sono in corso ulteriori accertamenti.

