Rito voodoo con fiori e spumante un omaggio alla santa delle trans

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - La Santeria a Lido Tre Archi per proteggere le trans. Un lumino con una bottiglia di spumante, tre rose raccolte in un nastro rosso, una lattina di birra e un pacchetto di sigarette. Oggetti raccolti e posizionati sopra il tombino tra via Nenni e via Togliatti. Un rito voodoo ma benevolo che arriva dal Sudamerica e che ha a che fare con le transessuali brasiliane. Una di loro racconta il senso vero del siparietto dedicato al santo delle trans: una trans brasiliana abbia chiesto protezione per tutte loro.Gli oggetti riposti sopra il tombino sono resti di riti voodoo, sempre caratterizzati da bottiglie e bicchieri di alcol, piatti con residui di cibo, mazzi di fiori, sigarette, candele e ceri votivi. Tutto ordinatamente esposto. La trans che racconta il rituale dice che «purtroppo non porterà fortuna a nessuno perché la bottiglia è vuota mentre dovrebbe esser piena».