Fermo, allarme a Lido Tre Archi: si barrica in casa, lancia piatti dalla finestra e urla di volersi suicidare: il giovane si è consegnato ai sanitari dopo 9 ore di trattative

FERMO - Si barrica in casa. Allarme a Lido Tre Archi dove un giovane residente in via Nenni nella notte ha dato in escandescenze iniziando a lanciare dal balcone piatti e stoviglie di casa. All'arrivo di polizia e vigili del fuoco ha lanciato anche altri oggetti e alcuni ortaggi contro le divise.

«Mi voglio uccidere»

Il giovane ha urlato che voleva parlare con un medico e iniziato a dire che voleva uccidersi. In casa ci sono anche alcuni suoi famigliari che sarebbero però impossibilitati a uscire dall'appartamento. Per ora la situazione appare in stallo, in mattinata, dopo l'arrivo delle pattuglie della polizia, sono arrivati anche i carabinieri.

Ore 12: allarme rientrato

Rientrato l'allarme: nella tarda mattinata di oggi è finalmente uscito e si è consegnato ai sanitari per le cure.

Lunga ed estenuante la trattativa da parte delle forze dell'ordine con il giovane che era sul balcone di casa al secondo piano di una palazzina. Sul posto anche il medico che ha in cura il giovane. E' stato accompagnato al pronto soccorso del Murri con la scorta della polizia. Da verificare se sia lo stesso soggetto che nella serata di ieri ha preso a calci un'auto nella vicina Porto Sant'Elpidio. In tutto è rimasto barricato in casa per 9 ore.