Si barrica in casa e minaccia i soccorritori: bloccato con lo spray urticante

JESI - Prima s’era barricato in casa, gridando dal balcone che non avrebbe aperto a nessuno. Poi però è sceso, s’è fatto aggressivo, e allora per placarne le paturnie e tenerlo a bada gli hanno spruzzato dello spray urticante. Un romeno di circa 40 anni, già in cura ai servizi psichiatrici, ha creato trambusto ieri sera all’ora di cena in via Tessitori a Jesi. Erano da poco passate le otto quando alcuni vicini lo hanno sentito gridare all’interno del suo appartamento.

Conoscendo la situazione problematica, qualcuno ha dato l’allarme, temendo il peggio. Ma all’arrivo delle ambulanze della Croce Verde e del 118 l’uomo non voleva saperne di farsi visitare dai sanitari, invitandoli anzi dal balcone ad andarsene. Poi però è sceso in strada, dove nel frattempo erano accorse pattuglie di carabinieri e polizia per tenere la situazione sotto controllo. Il romeno non voleva saperne di salire sull’ambulanza e allora le forze dell’ordine lo hanno immobilizzato con lo spray, temendo che potesse rendersi pericoloso per sè e per gli altri. Una volta bloccato, il paziente è stato trasportato al reparto di psichiatria dell’ospedale Carlo Urbani.

