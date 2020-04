Pusher scovato dal cane antidroga, nuovo controllo a tappeto a Lido Tre Archi

FERMO - Fari puntati su Lido Tre Archi, tra spaccio e occupazioni abusive il quartiere è un sorvegliato speciale. Ultimo blitz in via Aldo Moro, poliziotti e finanzieri hanno fatto irruzione negli appartamenti, hanno fermato una decina di ragazzi di colore, a un nordafricano hanno sequestrato 10 grammi di marijuana che era nascosto nel pacchetto di sigarette dentro il marsupio. Il giovane è stato accompagnato in questura e denunciato per spaccio.



A fiutare lo stupefacente è stato Grant, il cane delle Fiamme Gialle. Una quindicina di uomini in divisa e in borghese, sette pattuglie della questura tra autocivette, volanti, squadra mobile e scientifica più l’unità cinofila. Sono state fermate persone che erano riunite sotto il loggiato e non è stato un intervento facile perché qualcuno dava segni d’insofferenza, si ribellava ai controlli, sbraitava contro le divise. Quattro individui sono stati multati per mancato rispetto del coprifuoco. Controlli anche in tre negozi. © RIPRODUZIONE RISERVATA