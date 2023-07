FERMO - Crescono i turisti, cresce il flusso di visitatori, e cresce anche la necessità di stalli per la sosta. Per far fronte alle richieste di posti auto, soprattutto durante la stagione balneare, l’amministrazione comunale fermana ha individuato nuove aree di sosta, a Lido di Fermo e si studiano nuove possibilità anche a Marina Palmense. «A Lido di Fermo – commenta il sindaco Paolo Calcinaro – c’è un mare di parcheggi, con l’arrivo di luglio abbiamo ampliato la disponibilità di parcheggio in modo da non fare trovare problemi ai bagnanti locali e ai turisti. Un servizio che può essere apprezzato da molti bagnanti usuali o nuovi della nostra costa nord».



Oltre a quelli già presenti, da alcuni giorni sono disponibili infatti una settantina di posti a sud di via Girardi, circa 500 posti alla fine di via Caboto, grazie al privato, e un’altra cinquantina di stalli dentro l’area delle scuole di via Giovanni da Verrazzano. «Aree – aggiunge l’assessore alla Viabilità Mauro Torresi - che potranno essere utilizzate a parcheggio per la stagione estiva con diversi posti auto, gratuiti, che garantirà per il periodo della stagione balneare un servizio assolutamente importante». Più posti auto significa anche più possibilità di presenze e di conseguenza anche una migliore accoglienza. «Le aree parcheggio in più – commenta l’assessore al Turismo Annalisa Cerretani – sono uno dei segni di accoglienza turistica. Fanno parte della nostra strategia per rendere più fruibile la nostra costa. Ora, con la stagione balneare ormai iniziata, i turisti e i bagnanti avranno queste aree a disposizione per tutto il periodo estivo». Non solo Lido di Fermo, però perché parcheggi ce ne sono anche a Marina Palmense. «Abbiamo preso – spiega il sindaco Paolo Calcinaro – aree private a nord, e poi quella vicina all’area camper e segnalo l’area sosta dietro il nuovo lungomare». Fin qui quello che si può utilizzare. Ma c’è una probabile soluzione in più ancora in fase di studio ed esame.

La passerella

«Con la passerella – aggiunge il primo cittadino – che insieme al Wwf abbiamo messo nell’area faunistica stiamo cercando di capire se sarà possibile ottenere altri parcheggi lungo la strada che costeggia la ferrovia». Nord o sud la stagione è finalmente partita. «Finalmente – aggiunge Calcinaro – dopo il maltempo, con il sole e il tempo buono il weekend ha fatto registrare un buon afflusso di turisti, tanto sulla costa quanto in centro. Di certo dispiace che il maltempo abbia rovinato le giornate fino a poco fa, ma su quello non si poteva far nulla». Invece quello che si può fare è dare parcheggi, come detto, ma anche servizi informativi, le docce sulle spiagge libere, la totale accessibilità alle spiagge per le persone con disabilità che possono contare anche sulle sedie job e molto altro. Ciclabile compresa, molto usata da chi vuole spostarsi pedalando o semplicemente fare una passeggiata alternativa. L’estate di Lido, come ogni anno, sarà animata dal mercatino delle eccellenze in svolgimento, a cura dell’assessorato al Commercio.

Gli appuntamenti

I prossimi appuntamenti con le bancarelle sul lungomare sono previsti oggi, alle ore 19,30 per le eccellenze, poi sabato 8 luglio, sempre dalle ore 19,30, apriranno le bancarelle della mostra mercato della calzatura, pelletteria, e artigianato. Ieri sera, invece, c’è stato il mercatino dei bambini a Lido di Fermo, che tornerà ancora nei prossimi martedì, a cominciare dall’11 luglio ancora una volta, dalle 19,30. In attesa, a Lido di Fermo, dei due eventi clou, il 15 luglio con la notte Fluo e il 29 luglio con Baraonda summer, la diciannovesima edizione del Carnevale estivo, che assegnerà il Moscone d’Oro. Questo mentre a Marina Palmense cresce l’attesa per il Bababoom festival dal 19 al 23 luglio.