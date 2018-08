Colpo in un calzaturificio Rubate scarpe da bambino Indagano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Maxi furto di scarpe nella notte tra giovedì e venerdì al calzaturificio Shoes di Fermo, a San Marco alle Paludi. L’inventario darà il numero delle paia rubate. Un bottino di svariate migliaia di euro in valore. Potrebbe trattarsi di furto su commissione.Una banda specializzata ha agito con precisione e destrezza nella fabbrica che era chiusa per ferie nel periodo di Ferragosto. Indagano i carabinieri, che si occupano della gran parte dei furti ai calzaturifici in zona. Raid che si verificano con una frequenza preoccupante e fanno pensare a bande di professionisti in azione. Supportati forse da qualcuno che conosce le imprese da visitare. Oltretutto i malviventi hanno messo le mani sulle scarpe da bambino. Il comparto più in crisi dell’intero settore calzaturiero. In base a quanto trapela dalle indagini, la banda ha agito a mezzanotte e mezza ed è stata fulminea. E’ stato praticato un foro nel muro della ditta adiacente al calzaturificio. I banditi si sono introdotti dal foro e sono riusciti a rubare alcuni bancali di scarpe. Da quantificare l’entità della merce rubata. Impossibile identificare gli autori del raid. Non risultano telecamere. Ieri mattina c’è stato il sopralluogo dei militari dell’Arma. Procede il Nucleo operativo della stazione di Porto San Giorgio, competente per territorio.