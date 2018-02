Un uomo di 50 anni vola dal balcone al terzo piano di un palazzo, è giallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - E' giallo sulle cause di uno incidente che si è verificato in una palazzina di Tre Archi dove un uomo , pare un italiano di circa 50 anni, è precipitato da un balcone al terzo piano. L'incidente è avvenuto in via Aldo Moro. L'uomo, secondo le prime indiscrezioni, pare si trovasse all'interno di un apppartamento quando per motivi ancora tutti da chiarire è volato giù dal balcone impattando su un cavalavcavia. Nonostante le gravi ferite riportate nell'impatto pare sia riuscito ad alzarsi e raggiungere un’abitazione poco distante dove ha chiesto di esere aiutato e soccorso. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori ed è stata allertata l'eliambulanza che lo hanno traportato a Torrette, le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto anche alcune pattugie della polziia che hanno avviato indagini per capire se è stato un incidente oppure l'uomo è stato spinto giù da qualcuno.