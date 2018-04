Scontro tra due auto all'incrocio di Casabianca Paura per bimbo di 4 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Paura per un bimbo di pochi mesi che si trovava a bordo di una Golf con i genitori coinvolta in un incidente, all’incrocio di Casabianca. La loro auto si è scontrata con una Opel. Non ci sono feriti ma solo tanto spavento per un piccolo di appena 4 mesi, rimasto per fortuna illeso ma sottoposto per precauzione ad accertamenti.