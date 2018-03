Quattro auto incidentate Carambola e paura in viale Trento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Carambola ieri pomeriggio in viale Trento. Erano circa le 16,40 quando un’Alfa Romeo grigia proveniente da Fermo è stata colpita da una Renault Scenic dello stesso colore in fase di sorpasso. Nell’impatto, la Renault ha poi centrato un Fiat Doblò bianco e, a catena, una Mercedes blu, entrambi parcheggiati. Un effetto domino che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Ad avere la peggio il conducente della Renault che ha riportato una ferita alla testa ed è stato trasportato al pronto soccorso dalla Croce Verde. Sul posto la Municipale e il Soccorso stradale. Chiuse per diverse ore due corsie della strada, con deviazione obbligata su via Respighi.