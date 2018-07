Tampona una famiglia e scappa, madre e bimbo di 4 anni all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO Madre e figlio di quattro anni all’ospedale: è questo il bilancio di un incidente che si è verificato a Marina Palmense. La famiglia, di Sant’Elpidio a Mare, viaggiava a bordo dell’auto guidata dal padre, quando la loro macchina è stata tamponata da una Toyota.L’uomo al volante di quest’ultima auto è sceso, ha parlato con il padre del bambino, per poi risalire a bordo della sua Toyota e darsi alla fugae. Alcuni testimoni riferiscono di averlo visto col volto ferito e la macchina danneggiata. Sul posto gli agenti della polizia di Stato c he stanno ora cercando di rintracciare il pirata e la Croce verde Valdaso per i soccorsi alla donna e al bambino che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze.