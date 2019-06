Giallo in spiaggia: affiora dall'acqua il cadavere di un uomo di 50-60 anni

++++++ SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO ++++++

FERMO - Giallo nel fermano, dove è affiorato un cadavere sulla spiaggia tra Lido Tre Archi e Casabianca di Fermo. L'allarme è scattato intorno alle 10,30 quando alcuni bagnanti hanno riferito di aver visto il corpo in acqua. Si tratterebbe di un uomo sui 50-60 anni, ancora ignote l'identità e le cause del decesso. Non aveva documenti, ma solo calzoncini e scarpe. Sul posto gli uomini del Circomare di Porto San Giorgio, i Carabinieri e la Croce Azzurra di Porto San Giorgio.