FERMO - La polizia ha individuato gli autori di un furto aggravato perpetrato nello scorso mese di maggio nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Marina Palmense.

Le attività d’indagine, che si sono basate su un’approfondita analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona, hanno permesso dapprima di risalire all’auto usata per commettere il furto e poi, attraverso analisi dei fotogrammi e comparazioni fisiognomiche, anche grazie all’indispensabile contributo degli investigatori pescaresi, agli autori materiali del reato.

Residenti nel Pescarese



In particolare si tratta di un uomo e una donna italiani, residenti nel Pescarese, lui di 30 e lei di 20 anni, già gravati da specifici precedenti di polizia, i quali sono stati quindi denunciati per furto aggravato in concorso. Un terzo soggetto italiano coinvolto, un cinquantenne residente nell’Ascolano, è stato denunciato per favoreggiamento personale, in quanto sono stati rilevati dalla Squadra Mobile alcuni suoi comportamenti tesi, secondo gli inquirenti ad aiutare i responsabili del reato a eludere le investigazioni in quanto, sebbene lui fosse il formale intestatario del veicolo, non ha fornito le indicazioni relative a chi utilizzasse quella macchina nel giorno del furto.

Nonostante la mancata collaborazione dell’uomo, la Squadra Mobile di Fermo è riuscita comunque a identificare i responsabili del reato e risalire agli autori del raid ai danni della parrocchia.