FERMO Una sera di ordinaria follia per un uomo che, intorno alle 22.30 di martedì sera, si è disteso al centro della carreggiata lungo la Statale Adriatica, all’altezza dell’incrocio che porta a San Marco alle Paludi, all’estremo nord della costa fermana.



La scena



Chi transitava in zona in quel momento ha assistito ad una scena a dir poco singolare, vedendo quel soggetto che, in ciabatte e bermuda, con una camicia rossa ed un cappellino in testa, è rimasto supino in mezzo alla strada, incurante delle auto che gli sfrecciavano intorno e che, fortunatamente, lo hanno evitato. L’uomo ha incrociato le braccia dietro la nuca e, come se stesse riposando o prendendo il sole, è rimasto immobile, sotto lo sguardo allibito degli automobilisti.

Quanto meno ha avuto il buon senso di posizionarsi in un punto abbastanza illuminato. Qualcuno ha immortalato lo strano spettacolo con foto e video diventati virali sui social network, altri hanno preferito invertire la marcia. Quasi tutti hanno rallentato sensibilmente, un po’ per guardare meglio cosa stesse accadendo, un po’ per evitare di centrarlo, formando code in entrambi i sensi di marcia. A ripristinare la normalità, una pattuglia dei carabinieri, sopraggiunta sulla Statale e fermatasi immediatamente, per intimare all’uomo di alzarsi ed allontanarsi dalla sede stradale. A quanto pare, di fronte alle domande dei militari, non ha fornito alcuna spiegazione sui motivi del suo insano gesto.



L’atteggiamento



Tuttavia non ha opposto resistenza e, di buon grado, si è rimesso in piedi ed ha abbandonato la carreggiata, dileguandosi a piedi. Non sembra vi fossero intenzioni autolesionistiche, più probabilmente si è trattato di una bravata, magari dettata da condizioni psicofisiche alterate. Di certo poteva finire molto peggio, trattandosi di una delle strade più transitate del Fermano.