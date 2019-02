Esce per togliersi la vita: i carabinieri lo trovano con un coltello alla gola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Esce di casa con l'intento di togliersi la vita: salvato dai carabinieri.E' stata la madre del ragazzo, preoccupatissima per gli intenti del giovane, ad allertare i militari dell'Arma che immediatamente hanno fatto partire le ricerche. I carabinieri lo hanno trovato seduto in una panchina al Lido Tre Archi e in una posa agghiacciante, con un lungo coltello puntato alla gola. I militari, con grande professionalità ed umanità, sono risuciti a farlo recedere dal suo intento, convincendolo a sottoporsi alle cure pscihiatriche che aveva già interpreso ed affidandolo ai sanitari già arrivati sul posto.