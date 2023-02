Droga, cani feroci e delinquenza: la polizia interviene a Fermo e i residenti applaudono soddisfatti

FERMO- «Oggi è una bella giornata e non solo perché c’è il sole» commentano soddisfatti i residenti di Lido Tre Archi a Fermo che da mesi chiedevano un ulteriore giro di vite nei controlli del quartiere. E dalle 5 di questa mattina, infatti, c’è un maxi spiegamento di forze nel quartiere con oltre 150 divise.

L'operazione

L’operazione è stata disposta dal Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Michele Rocchegiani. Nel mirino anche i cani feroci che spesso girano indisturbati nel quartiere che sono stati protagonisti di alcune aggressioni. Cani che sarebbero utilizzati dai pusher. In azione agenti di polizia, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco e agenti della polizia locale di Fermo con il supporto della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Controlli negli appartamenti considerati più a rischio. Al setaccio, in particolare, i palazzoni R2 e R5 e si parla del sequestro di almeno 15 cani e il fermo di alcuni giovani sui quali sono partiti gli accertamenti.