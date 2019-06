In difficoltà mentre sta facendo â€‹il bagno: 40enne salvato dal bagnino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Salvataggio a Lido di Fermo. Questa mattina, intorno alle 10.45, davanti allo chalet Nove Nove, il bagnino Filippo Boccolini ha notato una persona in acqua visibilmente in difficoltà. Il bagnino si è prontamente gettato in acqua e ha aiutato il quarantenne, R. R., ad uscire dall'acqua dopodiché l'ha accompagnato sotto all'ombrellone mentre allertava i soccorsi. Una volta sopraggiunto il 118, ha potuto constatare che l'uomo risultava essere molto stanco e affaticato ma nel frattempo si è ripreso e le sue condizioni hanno permesso di non accompagnarlo al pronto soccorso.