Sicurezza sul lavoro, controlli a tappeto nel fermano: oltre 18mila euro di multe per le irregolarità riscontrate

AMANDOLA I Carabinieri di Amandola hanno denunciato due persone, a seguito di un controllo effettuato in un cantiere edile, per reati in materia di sicurezza sul lavoro.

Il dettaglio

Nel dettaglio, sono stati denunciati due giovani brasiliani domiciliati ad Ascoli Piceno, operai di una ditta di ponteggi. Sono stati sorpresi mentre stavano movimentando ponteggi all'interno del cantiere senza dispositivi di protezione individuale. CIascuno è stato multato di 400 euro. Inoltre, durante le attività ispettive, i militari del comando di Fermo, dopo aver concluso l'ispezione presso una ditta calzaturiera con sede a Grottazzolina, hanno denunciato in stato di libertà il titolare, un cittadino cinese di 60 anni, per omessa redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e omessa revisione dei dispositivi antincendio. A seguito di queste violazioni, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. All'imprenditore sono state elevate ammende pari a 16mila euro e sanzioni amministrative pari a 2500.