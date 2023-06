FERMO - Più welfare umano, alla Comunità di Capodarco luogo d’incontro e riflessione sui temi sociali. In programma tre concerti che si svolgeranno, alle 21, sulla terrazza della comunità il 24 giugno, il 2 luglio e l’8 luglio. Ad esibirsi, il 24 il Duo Limes con Domenico Di Maria (sax) e Luca Giarritta (pianoforte), il 2 luglio Ta Néa Trio con Monica Del Carpio (violoncello), Lara Perticari (violino), Samuele Ricci (viola), l’8 luglio l’Ensemble di ottoni Aeris con Stefano Bellucci (trombone), Mario Bracalente (tromba), Federico Bruschi (bassotuba), Giovanni D’Aprile (corno), Nicola Santochirico (tromba).

Durante la presentazione don Vinicio Albanesi, ha sollevato un tema importante: «Vogliamo tornare a parlare di welfare umano, mentre la tendenza del momento è curare la fragilità in modo disumano. Due le categorie più fragili alle quali ci rivolgiamo, l’adolescenza e il fine vita, quando servono grandi cure e grandi attenzioni. Questo welfare non funziona. Si è abbassato il livello della qualità assistenziale, su 20 pazienti ci sono 2 badanti che si occupano dei pasti e dell’igiene, un infermiere che si occupa dei farmaci. Prevalgono l’accorpamento e economie di scala portano a trattare le persone in maniera disumana».