Litigio, accoltella il marito «E ora non finisce qui» Tre Archi è una polveriera

FERMO Un’altra lite a coltellate a Lido Tre Archi dove una donna ha sferrato un paio di fendenti al suo compagno, un uomo di origine marocchina. E’ successo in via Bachelet dove è subito arrivata una pattuglia della polizia. I due, sposati, avrebbero iniziato a litigare e da quanto sarebbe emerso non era la prima volta che accadeva.La donna, 43 anni, avrebbe perso la pazienza e ha aggredito l’uomo, soccorso e trasportato all'ospedale Murri. «Non ne posso più - ha detto nelle fasi concitate subito dopo l’aggressione - sono arrivata al limite». Storie di degrado che sembra durino da tempo. Ieri pomeriggio i due hanno iniziato a litigare per l’ennesima volta.Una delle tante liti che non faceva però presupporre l’epilogo a cui invece si è arrivati. Lo sfogo della donna è andato oltre: «Più li aiuti e più ti creano problemi. Questa storia non finisce qui» ha detto riferendosi al marito da poco accoltellato.