FERMO - Novità per le strade. Gli ultimi progetti per il sud delle Marche riguardano anche il Fermano che da tempo attende aggiornamenti in merito ai collegamenti dell’interno e all’A14. Fra i nuovi interventi quelli illustrati in questi giorni dal Nuovo piano infrastrutture promosso dalla Regione con il potenziamento della rete viaria del Piceno che ha importanti ricadute anche in provincia di Fermo «L’obiettivo - rimarca l’assessore regionale Andrea Maria Antonini - da un lato è contrastare le criticità più evidenti riscontrate, fino a oggi, nei collegamenti, in particolare con le aree interne, e dall’altro agevolare il più possibile gli spostamenti verso le regioni vicine».

Il nodo principale è il completamento della terza corsia dell’autostrada nel tratto «da Porto Sant’Elpidio - dice sempre Antonini - fino a Pedaso, e poi da qui fino a San Benedetto: rappresenta, senza dubbio, una delle priorità assolute del nuovo Piano. Si tratta di un intervento nevralgico che mira a snellire la circolazione viaria in un’area ad altissima densità di transito, soprattutto nel periodo estivo o nei momenti di maggior concentrazione durante l’anno». Il progetto è ormai noto, con i lavori per la terza corsia fino a Pedaso e poi una bretella interna, a circa 3 km dalla costa, per quello da Pedaso a San Benedetto, riservando un senso di marcia all’attuale tracciato e l’altro alla nuova arteria. I sindaci del territorio si sono già espressi a favore ma non mancano le resistenze, a partire da quelle del Comitato per l’arretramento di A14 e ferrovia che contesta l’intervento sull’attuale tracciato da Porto Sant’Elpidio a Pedaso. Il maxi cantiere finirebbe per provocare ulteriori disagi per un tempo molto lungo, almeno 10 anni, sulla costa, con problemi di smog e ulteriore spostamento dei traffici in riviera, dimenticando le necessità dell’entroterra. E a proposito di interno, nel Piano regionale figura, ma a partire dal 2027, anche la realizzazione della Pedemontana che da Amandola porta a Comunanza e a Mozzano, nell’Ascolano. Stesso discorso per la riqualificazione della Mezzina che, incentrata su 3 tratti, prende in esame anche il collegamento fra Campiglione e Offida. Finora l’arteria collega Casette d’Ete a Campiglione e si raccorda con la superstrada Civitanova-Foligno passando nel cuore del distretto calzaturiero.



«Rafforzare i collegamenti - ribadisca Antonini - tra costa e zone interne, oltre che ampliare i passaggi viari su gomma o riqualificare diverse arterie, significa avviare la zona verso una decisiva modernizzazione, al passo con i tempi, con le esigenze delle singole comunità e, soprattutto, in ossequio all’ambiente e alle nuove sfide commerciali e imprenditoriali». Per quanto riguarda la Mezzina sono in ballo nuove risorse della Regione per 11,1 milioni di euro destinate al collegamento con Offida. Si tratta del primo stralcio IV Lotto Offida-Sp 43 che in prospettiva dovrebbe garantire un migliore collegamento fra Fermano e Ascolano. Il progetto è stato illustrato dall’assessore regionale Francesco Baldelli al sindaco di Offida Luigi Massa durante un incontro all’assessorato alle Infrastrutture della Regione. Sarebbe una strada parallela all’A14 di cui si è parlato anche in occasione del recente incontro ad Acqualagna con la premier Giorgia Meloni. L’intervento è fra i 16 dedicati alle Marche per un totale di 375 milioni di euro destinati alle infrastrutture. «Insieme all’assessore Baldelli – sottolinea il commissario per la Ricostruzione Guido Castelli - stiamo studiando e realizzando interventi anche per favorire l’accessibilità alle zone del cratere. Un lavoro in piena sinergia con quelli previsti dal Piano delle infrastrutture-Marche 2032».