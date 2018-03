I carabinieri fermano un'auto, il portabagagli era pieno di vestiti rubati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Hanno notato un'auto sospetta condotta da un romeno e l'hanno seguita scoprendo all'interno del bagagliaio decine di capi di abbigliamento rubati. E' successo a Porto Sant'Elpidio dove una pattuglia di carabinieri durante acuni controlli ha notato un'auto sospetta legata ad alcuni furti perpetrati in alcuni centri commerciali e hanno deciso di seguirla. Una volta raggiunta l'hanno bloccata e hanno chiesto al conducente di aprire il cofano trovando conferma dei sospetti. Al suo interno infatti i carabinieri hanno trovato molti capi d’abbigliamento e un paio di borse schermate usate dai ladri per eludere i sistemi antitaccheggio. I militari hanno sequestrato tutta la merce edenunciato il conducente per ricettazione.