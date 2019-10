Un'altra auto a distrutta â€‹dal fuoco, danneggiata quella parcheggiata a fianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Auto a fuoco nella notte in contrada Girola . Sul posto sono arrivati i pompieri che hanno subito domato le fiamme.In pochi minuti le fiamme che hanno avvolto la Citroen C4 hanno provocato danni anche a una Peugeot parcheggiata a fianco. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto e individuare le cause del rogo.