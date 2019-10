Avvertimento o dispetto? Auto distrutta da un incendio nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Auto in fiamme ieri in via Reggio Emilia. Intervengono i Vigili del fuoco di Fermo, arrivano a sirene spiegate, squarciano il silenzio della notte, è un quarto alle 5, quasi l'alba. Il rogo in un parcheggio condominiale, la Fiat Panda era una torcia quando sono arrivati gli uomini con l'autobotte.Dell'auto è rimasta la carcassa, carbonizzata. Era di un marocchino che vive in un appartamento della zona. Indaga lapolizia, si è fatta subito strada l’ipotesi dolosa. La questura lavora sul probabile autore del rogo, cerca chi potrebbe aver appiccato l’incendio. Le cause possono essere tante, un dispetto, una rivendicazione, un avvertimento e chissà cos'altro