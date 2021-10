In arrivo otto milioni per 14 ponti e viadotti: ecco tutti gli interventi in programma

FERMO - Sono oltre 8 milioni di euro, ripartiti nelle annualità 2021-2023 le risorse che la Provincia di Fermo ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture per mettere in sicurezza ponti e viadotti esistenti, nonché realizzarne di nuovi, in sostituzione di quelli con problemi strutturali, ricadenti nella rete viaria provinciale. Il 14 ottobre a seguito della presentazione delle schede tecniche da parte della Provincia di Fermo, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha comunicato l’ammissione al finanziamento di quattordici interventi su ponti e viadotti.



Nello specifico, sono stati messi in campo i seguenti interventi: lavori di demolizione e ricostruzione del ponte al km 1+600 della S.P. n. 164 S. Rustico a Monte San Pietrangeli; demolizione e ricostruzione del ponte al km 4+100 della S.P. 102 Madonna Bruna a Fermo; demolizione e ricostruzione del ponte al km 9+600 circa della s.p. 112 Val D’Ete Vivo a Monte Giberto; manutenzione straordinaria del viadotto al km 7+100 circa della S.P. 42 Matenana a Santa Vittoria in Matenano; lavori di adeguamento funzionale del ponte al km 33+000 circa della S.P. 56 Monterubbianese in località Caldarette d’Ete di Fermo; lavori di messa in sicurezza di manufatti stradali sulla S.P. 16 Castiglionese a Fermo; messa in sicurezza di ponti minori con barriere di ritenuta sulla S.P. 85 Valdaso; manutenzione straordinaria del ponte al km 0+680 della s.p. 29 Faleriense Monte a Falerone; manutenzione straordinaria del ponte al km 0+650 della S.P. 38 Madonna dell’Ambro a Montefortino; manutenzione straordinaria del ponte al km 26+000 circa della S.P. 61 Montottonese e installazione di barriere di sicurezza, nei comuni di Grottazzolina e Magliano di Tenna; adeguamento funzionale e opere di protezione delle spalle in c.a. del ponte sulla S.P.112 Val d’Ete Vivo al km 15+000 a Montottone. E ancora lavori di messa a norma del ponte sulla S.P. 72 Rapagnanese al km 14+800 a Monte San Pietrangeli; manutenzione straordinaria del ponte al km 6+500 della S.P. 53 Monteleone di Fermo; manutenzione straordinaria del ponte al km 21+000 circa della S.P. 61 Montottonese; lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Aso, Cossignano Carassai Valdaso, nei comuni di Carassai e Petritoli . Infine lavori di messa in sicurezza del ponte sul lago di Gerosa, Valdaso Superiore, nei comuni di Montemonaco e Montefortino.

