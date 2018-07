Bomba d'acqua e grandine tanti disagi alla viabilità e sottopassi allagati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Bomba d’acqua e grandine in tutto il Fermano. E’ stata mezzora di pioggia battente che ha mandato in tilt la viabilità in diversi comuni della provincia sia all’interno che sulla costa. Molti i disagi. A Monterubbiano un albero di grosse dimensioni ha bloccato la strada di collegamento con Petritoli. L’albero si trovava nei pressi della frazione di Montotto di Monterubbiano, subito dopo le 15 un automobilista ha segnalato l’accaduto a causa del quale chiunque si è trovato a passare di lì ha dovuto fare inversione di marcia e passare altrove per raggiungere Petritoli.Disagi anche a Porto Sant’Elpidio dove a metà pomeriggio il violento acquazzone misto a grandine ha creato non pochi problemi. Per fortuna l’acqua è stata subito riassorbita ma restano i segni sull’asfalto che torna groviera sulla statale e le buche diventano pozzanghere. A Porto San Giorgio oltre alla pioggia, è caduta anche grandine. Come accade per ogni temporale, la pioggia ha creato allagamenti dei sottopassi ferroviari. Ad essere riempiti d’acqua sono stati un po’ tutti, compreso quello centrale di via Oberdan. Per fortuna l’acqua è defluita quasi subito, intorno alle 17 il sottopasso di via Leopardi era ancora allagato quasi fino all’altezza del marciapiede. La Polizia Municipale, nel tardo pomeriggio, ha provveduto a transennarlo, vietandone l’attraversamento.