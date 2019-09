Clandestino fermato in auto Nascondeva eroina e contanti: espulso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FERMO - Continua la lotta contro lo spaccio di droga. I carabinieri del Norm, a Sant’Elpidio a Mare, hanno fermato un’auto condotta da una donna di 27 anni con a bordo un tunisino di 37. Nel corso della perquisizione, lo straniero veniva trovato in possesso di 10 grami di eroina e 600euro in contanti. Il tunisino è stato denunciato per spaccio clandestinità, poichè irregolare. Accompagnato in questura gli è notificato un nuovo decreto di espulsione dal territorio nazionale.