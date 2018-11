Trovato morto sulla battigia a 46 anni: forse un malore dopo il bagno fuori stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - PORTO SANT’ELPIDIO – Il bagno fuori stagione finisce in tragedia: uomo di 46 anni trovato morto. E’ accaduto questa mattina sulla spiaggia di Porto Sant’Elpidio, quando alcuni passanti hanno visto il corpo inerte dell’uomo sulla battigia. Immediata è partita la macchina dei soccorsi, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti della Polizia locale, dei carabinieri, della Capitaneria di Porto e della Croce Verde. La causa della tragedia sarebbe un malore.