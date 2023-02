​Superbonus, la deputata marchigiana Manzi (Pd): «Non vanno bloccati gli acquisti di crediti e sconto in fattura»

ANCONA- «Non vanno bloccati gli acquisti di crediti da parte di Regioni e Comuni e lo sconto in fattura; questo, certo, non risolverebbe i problemi delle imprese, abbandonate al loro destino dal governo, ma renderebbe meno drammatico l'impatto dello stop alla cessione del credito». Ad esprimersi sul Superbonus è stata la deputata marchigiana del Partito Democratico Irene Manzi.

«Otto miliardi di liquidità bloccati»

Proseguendo nella disamina: «Ci sono circa 8 miliardi di liquidità bloccati da mesi che mettono in pericolo la sopravvivenza di 40mila imprese del settore delle costruzioni: si rischia seriamente di bloccare 100mila cantieri e generare incertezza per un milione di cittadini. Le storture del superbonus vanno corrette ma non così. Sostengo le sollecitazioni di CNA, di Ance e delle altre associazioni di categoria che, in queste ore, stanno evidenziando le gravi conseguenze del decreto adottato ieri dal Governo a danno di famiglie ed imprese. Deve essere chiaro a tutti che bloccare la circolazione dei crediti da un giorno all'altro significa far fallire le imprese. La conversione parlamentare del decreto sarà fondamentale per correggere una misura così iniqua e dannosa».