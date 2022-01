Torna il pressing sulla Manzi per la segreteria regionale Pd. Il nome secco proposto dai dirigenti nazionali. Altro summit entro il fine settimana

ANCONA - Un loop da cui non si esce. Le vacanze natalizie e lo stand by seguito allo slittamento del congresso non sono bastati al Pd per trovare un punto di caduta sul dopo Gostoli. E si torna al punto di partenza. All’incontro di ieri a Roma – presenti il coordinatore della segreteria nazionale Marco Meloni, il commissario per le Marche Matteo Mauri ed i due candidati in pectore Antonio Mastrovincenzo ed Augusto Curti – gli esponenti del Nazareno hanno messo sul piatto il nome secco di Irene Manzi quale strada terza per una candidatura unitaria.



I contatti

Ipotesi già sondata dal nazionale a novembre, ma che aveva ricevuto il due di picche dalla Manzi. Nell’ultimo periodo, i contatti tra l’ex deputata ed il Nazareno si sono infittiti e, di fronte al pressing capitolino, non può essere escluso un ripensamento, ma il nome di Manzi rischia di non passare. Gli schieramenti di Mastrovincenzo e Curti chiedono a gran voce un congresso e difficilmente abbasseranno le armi. Di area Martina - dunque considerata neutra rispetto ai fuochi incrociati delle più agguerrite correnti interne al Pd -, con un buon curriculum politico, ben voluta a livello territoriale e donna, Manzi incarna l’identikit della figura che Letta vorrebbe alla guida del partito marchigiano, ma senza il sostegno dei big locali, la sua strada da segretaria regionale partirebbe subito in salita. Ieri pomeriggio è iniziato il tam tam tra Mastrovincenzo, Curti ed i rispettivi sostenitori per decidere la linea ed entro il fine settimana – forse già giovedì – ci sarà un nuovo incontro con Meloni e Mauri. L’alternativa a Manzi proposta dal Nazareno – che definire difficilmente praticabile sarebbe un eufemismo – è un accordo tra i due contendenti in campo, ma nessuno sarebbe disposto al passo indietro. «È stato un incontro utile – il commento di Mastrovincenzo – Sono state fatte valutazioni su ipotesi di nomi unitari in un clima di grande collaborazione. Ho ribadito che c’è la disponibilità a confrontarci su ogni ipotesi, anche se ho fatto presente che chi propone la mia candidatura ha fortemente richiesto il congresso». Curti parla di un «incontro interlocutorio per fare un passo avanti: entro fine settimana ci sarà un nuovo confronto. L’obiettivo è far avere alle Marche un segretario nel più breve tempo possibile».



