Pd alla resa dei conti, oggi si decide sulla Manzi. Mauri e Meloni incontrano i big alla Palombella

ANCONA - Ore 9 di questa mattina, Casa del popolo alla Palombella di Ancona: l’appuntamento è quello che segnerà la svolta del Partito democratico finito nel limbo da mesi e costretto anche a rinviare sine die la data del congresso per la nomina del nuovo leader.



La decisione

Che questa volta, ormai è cosa praticamente certa, sarà una donna. Ovvero Irene Manzi, ex parlamentare e responsabile del dipartimento nazionale Affari regionali del Pd. Arriveranno da Roma il commissario del partito marchigiano, l’onorevole Matteo Mauri e il coordinatore della segreteria nazionale Marco Meloni, per un incontro determinato a definire la situazione Marche con gli interlocutori degli ultimi mesi: parlamentari, consiglieri regionali, i due candidati in pectore Augusto Curti e Anconio Mastrovincenzo, ed i sindaci di Ancona e Pesaro Valeria Mancinelli e Matteo Ricci. Come finirà? La strada sembra essere quella indicata dal segretario nazionale Enrico Letta che da sempre ha spinto per un leader donna, mentre per i due candidati ci potrebbero essere in ballo la vice segreteria (Curti?) e la presidenza dell’Assemblea del partito (Mastrovicenzo?). Resta da vedere cosa deciderà l’outsider Manuela Bora, consigliera regionale dell’area Mastrovincenzo che si potrebbe frapporre alla candidatura unitaria della Manzi per traghettare il partito verso le primarie. Il rebus verrà sciolto proprio oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA