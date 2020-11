Risparmio energetico e sostenibilità del comfort termico: alleanza tra Ariston e Politecnico

MILANO - E’ stato siglato questa mattina l’accordo quadro di collaborazione scientifica tra Ariston Thermo, azienda leader nel mercato globale del comfort termico per ambienti domestici, commerciali e industriali, il Politecnico di Milano, eccellenza nel campo del progresso scientifico e tecnologico, e la Fondazione Politecnico di Milano, realtà nata nel 2003 con l’obiettivo di valorizzare la ricerca all’interno dei dipartimenti del Politecnico e allo stesso tempo innovare il contesto economico e produttivo. Le tre realtà metteranno insieme le proprie risorse e competenze per affrontare la sfida del progresso scientifico e tecnologico nell’ambito della sostenibilità.

L’accordo firmato dal prof. Ferruccio Resta, Rettore dell’Ateneo, Andrea Sianesi, Presidente della Fondazione Politecnico di Milano e Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Thermo, avrà una durata di cinque anni e intende allargare e rendere più strategici gli ambiti di collaborazione già avviati nella ricerca e nell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di soluzioni sostenibili nel settore del comfort termico.

Il perimetro della collaborazione includerà, tra gli altri, lo sviluppo e test di cicli termodinamici innovativi, la realizzazione di test di prototipi di unità e sistemi, l’analisi di problematiche inerenti alla scienza dei materiali, i sistemi e le logiche di controllo avanzate, la connettività avanzata di sistemi (IoT e big data), lo studio e la proposta di normative inerenti a nuove tecnologie, le tecnologie dell’idrogeno e di vettori energetici rinnovabili, e l’analisi dei sistemi energetici.

“La sostenibilità come chiave di volta dello sviluppo, tra le grandi sfide tecnologiche e sociali dei prossimi anni, è un impegno centrale per la ricerca, per il nostro ateneo e per la crescita dei territori”, commenta Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano.

“L’accordo con Ariston Thermo punta sullo sviluppo sostenibile, processo di cambiamento necessario per l’orientamento dello sviluppo tecnologico e per valorizzarne il potenziale attuale e futuro in un modo coerente con la salvaguardia delle risorse del pianeta", commenta Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano.

Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Thermo dichiara: “il rapporto di successo tra Ariston Thermo, il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano si consolida oggi con questo importante accordo, che ci permette di fare un altro passo cruciale verso la realizzazione di soluzioni sempre più efficienti dal punto di vista energetico”.

Ariston Thermo è leader globale nelle soluzioni ad alta efficienza per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti, nei componenti e nei bruciatori. Nel 2019 il Gruppo ha registrato un fatturato di 1,71 miliardi di euro e vendite per 8,2 milioni di prodotti; Il gruppo conta 7.500 dipendenti, 69 società operative e 6 uffici di rappresentanza in 42 paesi, 26 siti produttivi in ​​15 paesi e 24 centri di competenza per la ricerca e lo sviluppo in 15 paesi, vendendo prodotti e servizi in 150 paesi in tutto il mondo. Il Gruppo offre una gamma completa di prodotti, sistemi e servizi principalmente con i marchi globali Ariston ed Elco, e gestisce marchi nazionali leader come Chaffoteaux, Atag, Racold, Calorex, NTI, HTP, nonché Ecoflam e Thermowatt nel settore dei bruciatori e dei componenti. Ariston Thermo dimostra il suo impegno verso l'efficienza energetica attraverso lo sviluppo di soluzioni basate su fonti di energia rinnovabili (ad es. pompe di calore idroniche, scaldacqua a pompa di calore, soluzioni ibride, solare termico), il miglioramento dell'efficienza di prodotti come caldaie e scaldacqua e il continuo investimento nell’innovazione per lo sviluppo di sistemi di connettività sempre più avanzati. Ariston Thermo si pone l’obiettivo di guardare al futuro del comfort termico, offrendo una combinazione ottimale di qualità, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente.

