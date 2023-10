Cedolare secca al 26% solo se si affitta più di una casa. Escluso dagli aumenti il primo appartamento in locazione

Cambia ancora la norma sulla cedolare secca per gli affitti brevi. Salirà dal 21 al 26% solo nel caso in cui si affitti per periodi inferiori a 30 giorni più di un appartamento. È quanto prevede una nuova versione della manovra. L'aliquota della cedolare secca, attualmente fissata al 21%, «è innalzata al 26 per cento in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta». La nuova bozza della Legge di Bilancio prevede l’incremento della tassazione solo in caso di locazione di più di un appartamento. Per gli altri l’aliquota resterà al 21%

La nuova aliquota

«L'aumento della cedolare secca al 26% sugli affitti brevi non è per fare cassa, è fatta a tutela di famiglie e studenti universitari. Applicare la stessa cedolare del 21% a chi affitta a famiglie o studenti e a chi invece affitta legittimamente il proprio immobile in ambito turistico non ha molto senso e ha contribuito a creare, soprattutto nelle grandi città, l'enorme carenza di case a disposizione di fuorisede e famiglie», ha detto il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari interpellato dall'Ansa a proposito della norma in manovra. «È solamente una questione di buonsenso e che va incontro alle esigenze di studenti e famiglie».

Meloni: lunedì invieremo manovra in Parlamento

«Lunedì invieremo la manovra al Parlamento». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa ad Acqualagna. «Il lavoro sostanzialmente è chiuso, i saldi di bilancio sono invariati rispetto a quanto approvato in Consiglio dei ministri», ha aggiunto.

Tajani: stiamo vigilando

Sulla cedolare secca «stiamo vigilando, discutendo, vedremo quali garanzie saranno date anche ai cittadini che sono proprietari di case e poi affittano per tempi brevi». Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italiaa Rainews24.