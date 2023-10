Manovra, affitti brevi: sì a codice identificativo e cedolare secca al 26% dalla seconda casa

Manovra, novità sul tema affitti brevi: sì a codice identificativo e cedolare secca al 26% dalla seconda casa. Entra nella manovra, dunque, la proposta di FI per un codice identificativo nazionale per gli affitti brevi. Lo apprende l'ANSA da fonti di maggioranza e di governo al termine del vertice sulla manovra che ha confermato l'aumento al 26% dell'aliquota dalla seconda alla quarta casa messa in affitto fino a 30 giorni, specificando che per la prima resta al 21%.

C'è l'impegno di destinare il gettito derivante - circa un miliardo di euro secondo stime circolate nella riunione - alla riduzione delle tasse sulla casa.

L'indagine: 11 milioni di italiani non ne sa nulla della manovra economica del governo

Undici milioni di italiani non ne sa nulla della manovra economica del governo e 7 concittadini su 10 sebbene dicano di essere informati sui provvedimenti allo studio dell'esecutivo, ad un'analisi più approfondita emerge che più di uno su due, più della metà dunque (54,2%), ha in realtà una conoscenza superficiale. È il quadro shock che emerge dall'indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat.