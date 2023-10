Bollette, mercato tutelato prorogato per altri sei mesi (forse un anno). Dl Energia, 13 articoli

Bollette, non scatterà il 10 gennaio prossimo il passaggio al mercato libero dell'energia. Serviranno da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno per il passaggio agli operatori selezionati dei clienti ora in regime tutelato. È uno dei passaggi contenuti in una bozza del decreto energia che sarà lunedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il decreto prevede l'attivazione di adeguate campagne informative e l'arrivo di un nuovo servizio per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili (chi ora riceve bonus, over75, abitanti di isole minori o di abitazioni di emergenza dopo calamità) a prezzi calmierati.

Dl energia, 13 articoli

In una bozza del dl sulla sicurezza energetica che è atteso in Consiglio dei ministri lunedì figurano 13 articoli. Tra le norme previste dal provvedimento che l'Adnkronos è stato in grado di visionare figurano, tra le altre, «misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori»; «misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità»; «misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico»; «disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche»; «Disposizioni per incentivare le regioni e le province autonome a ospitare impianti a fonti rinnovabili»; «Disposizioni urgenti in materia di mercato al dettaglio dell' energia elettrica»; «Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2» e «Misure per lo sviluppo di un polo strategico per l'eolico galleggiante in mare».