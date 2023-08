Prezzi e media del carburante: la Puglia la regione dove la benzina costa di più, risparmi nelle Marche e in Veneto

Da oggi nelle stazioni di servizio è previsto l'obbligo di esporre il prezzo medio "regionale" o "nazionale" dei carburanti. E allora vediamo com'è la situazione dei prezzi della benzina e del diesel in Italia.

Benzina, cambiano i tabelloni: come devono essere esposti i prezzi e in che modo saranno calcolati

Prezzi benzina: ecco le medie. Cara in Puglia, più economica nelle Marche

Più cara in Puglia e nella provincia autonoma di Bolzano, decisamente meno nelle Marche e in Veneto.

La tabella, regione per regione

Ecco una tabella che riassume i prezzi regionali e la media in autostrada.

PREZZO IN EURO AL SELF

ABRUZZO Benzina 1,909 Diesel 1,772

BASILICATA Benzina 1,935 Diesel 1,786

CALABRIA Benzina 1,939 Diesel 1,800

CAMPANIA Benzina 1,912 Diesel 1,758

EMILIA ROMAGNA Benzina 1,911 Diesel 1,768

FRIULI VENEZIA GIULIA Benzina 1,922 Diesel 1,780

LAZIO Benzina 1,902 Diesel 1,757 LIGURIA Benzina 1,938 Diesel 1,804

LOMBARDIA Benzina 1,911 Diesel 1,774

MARCHE Benzina 1,892 Diesel 1,751

MOLISE Benzina 1,914 Diesel 1,769

PIEMONTE Benzina 1,911 Diesel 1,773

PUGLIA Benzina 1,943 Diesel 1,771

SARDEGNA Benzina 1,938 Diesel 1,796

SICILIA Benzina 1,923 Diesel 1,774

TOSCANA Benzina 1,910 Diesel 1,772

UMBRIA Benzina 1,908 Diesel 1,759

VALLE D'AOSTA Benzina 1,928 Diesel 1,790

VENETO Benzina 1,898 Diesel 1,753

BOLZANO Benzina 1,945 Diesel 1,804

TRENTO Benzina 1,922 Diesel 1,783

Il Mef conferma: No al taglio delle accise

Già ieri il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Alfonso Urso, aveva ribadito che non ci sarà il taglio delle accise per abbassare i prezzi. E anche oggi dal Mef arriva la stessa notizia. Il prezzo internazionale del petrolio «non ha registrato, con riferimento alla media del precedente bimestre, un aumento rispetto al valore di riferimento indicato nel Def che consenta l'adozione del decreto di riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e alla benzina». Lo ha detto la sottosegretaria al Mef, Lucia Albano, rispondendo ad un'interrogazione di Emiliano Fenu (M5S) in commissione Finanze della Camera. Albano ha citato i dati del Mimit aggiornati al 31 luglio secondo cui il prezzo medio della benzina è di 1,91 euro al litro e quello del gasolio a 1,76 euro.