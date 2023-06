Assegno unico, via ai pagamenti: ecco il maxi conguaglio di giugno. Le date e le fasce

Assegno unico, via ai pagamenti del mese di giugno. Per chi ha presentato la richiesta entro la fine di febbraio, la rata è prevista entro il 21 giugno. Chi invece l'ha fatto più tardi, entro la fine del mese. Sull'app "Io" sono disponibili tutte le informazioni e gli aggiornamenti con le comunicazioni per modificare - se fosse necessario - i riferimenti bancari.

Le cifre

L'importo dell'Assegno unico varia da un minimo di 50 euro per figlio minore, in caso di assenza di Isee o con Isee superiore a 40mila euro, fino a 175 euro per figlio minore con Isee fino a 15mila euro. Per i figli tra 18 e 21 anni, gli importi variano da un minimo di 25 euro al mese a un massimo di 85 euro. La platea dei beneficiari dell’importo minimo si ridurrà rispetto all’anno precedente, poiché l’importo minimo scatterà al di sopra di 43.240 euro di Isee e non più al di sopra di 40mila euro. La prima fascia Isee aumenterà da 15mila a 16.215 euro, mentre la seconda da 20mila a 21.620 euro.

Le fasce

L’importo dell'assegno unico è variabile. Viene determinato in base all’Isee del nucleo familiare richiedente e all’età dei figli a carico. Esaminiamo le varie fasce:

Per ciascun figlio minorenne l'importo va da 189,20 euro a 54,05 euro al mese, che spetta nella misura piena di 189,20 euro per un ISEE pari o inferiore a 16.215 euro.

Per livelli di ISEE superiori si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 69,7 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.105,10 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 43.240 euro l’importo è di 54,1 euro.

Per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni l'importo va da 91,9 euro a 27 euro al mese nel 2023. Che spetta in misura piena di 91,9 euro per un ISEE pari o inferiore a 16.215 euro.

Per livelli di ISEE superiori si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 34,6 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.105,10 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 43.240 euro l’importo è di 27 euro.

I calcoli

L'importo e lo stato del pagamento si possono controllare dall’applicazione Inps mobile. Basta accedere alla sezione "tutti i pagamenti", oppure direttamente dall’area personale MyInps del sito dell’Istituto dove nella sezione “pagamenti” si può cliccare su “prestazioni”. E a quel punto si può scoprire quanto spetta (e se ci sarà o meno un aumento). In alternativa, dall’area personale MyInps basta accedere al servizio “Assegno unico per figli a carico”.