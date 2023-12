Le Reti di consulenza chiudono il mese di ottobre con una raccolta netta pari a 2,9 miliardi di euro, in crescita del 17% rispetto al mese precedente.

Il bilancio da inizio anno si conferma positivo e con 35,6 miliardi raggiunge oggi il terzo migliore risultato di sempre. Le movimentazioni del mese registrano sui prodotti del risparmio gestito flussi netti in uscita per circa 1,2 miliardi e investimenti sugli strumenti finanziari amministrati di 5,8 miliardi.

La raccolta si conferma positiva e coerente con le dinamiche di investimento registrate in collocamenti sul mercato primario dei titoli di Stato italiani. A crescere è anche la domanda dei risparmiatori per un servizio professionale di consulenza finanziaria. Nel mese di ottobre il numero di clienti delle Reti è aumentato di 17mila unità, raggiungendo quota 4.832 milioni. Da inizio anno sono 153mila i clienti in più gestiti dalle Reti.