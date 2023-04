A febbraio i dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta totale pari a 4,5 miliardi. Un risultato in decisa crescita rispetto a gennaio (+34% mese su mese) e superiore al valore medio mensile di raccolta dell’intero 2022 (3,7 miliardi).

Le risorse nette investite in prodotti del risparmio gestito raggiungono 390 milioni, tra investimenti in gestioni collettive e individuali (968 milioni) e deflussi dalla componente assicurativo/previdenziale (-578 milioni).

La componente amministrata continua a trainare i risultati con 5,5 miliardi, per lo più confluiti sui titoli di debito (4,7 miliardi), mentre il saldo delle movimentazioni su conti correnti e depositi è negativo per 1,4 miliardi. Le Reti di consulenti abilitati all’offerta fuori sede confermano essere il riferimento centrale per i risparmiatori italiani; a febbraio sono più di 33mila i nuovi clienti delle Reti, il maggior numero di entrate mensili da agosto 2007.

